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Наталья Кочанова провела переговоры с директором Европейского бюро ВОЗ
01.04.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредседатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова по поручению Президента провела переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.
"Мы видим сегодня множество разных информационных вбросов и фейков по отношению к тем мероприятиям, которые проводятся у нас в стране. Александр Григорьевич Лукашенко попросил передать Вам приглашение для того, чтобы дать реальную оценку той ситуации, которая у нас складывается, работе нашей системы здравоохранения", - сказала Наталья Кочанова.
Ханс Клюге поблагодарил Президента Беларуси за приглашение и сообщил о намерении обсудить с руководством ВОЗ вопрос направления экспертов и его личного визита в Беларусь.
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Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова по поручению Президента провела переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом...
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