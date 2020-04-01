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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Кочанова провела переговоры с директором Европейского бюро ВОЗ Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова по поручению Президента провела переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом...

Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова по поручению Президента провела переговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге., - сказала Наталья Кочанова.Ханс Клюге поблагодарил Президента Беларуси за приглашение и сообщил о намерении обсудить с руководством ВОЗ вопрос направления экспертов и его личного визита в Беларусь.