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Прогноз погоды на 2 апреля
01.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, по северной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ночью и утром 2 апреля на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Утром и днем местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Завтра погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, по северной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов,...
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