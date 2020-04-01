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Вывоз некоторых продовольственных товаров из ЕАЭС запретят до 30 июня

01.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) вводится временный запрет на вывоз из ЕАЭС ряда продовольственных товаров, среди которых гречка, рис, лук, чеснок и др. Ограничение будет действовать до 30 июня, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на РИА Новости.

Вывоз некоторых продовольственных товаров из ЕАЭС запретят до 30 июня

— По итогам заседания Коллегии ЕЭК, состоявшегося 31 марта, принято решение о введении «второго пакета» мер, направленных на установление временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров, — проинформировали в ЕЭК.

Уточняется, что до 30 июня нельзя будет вывозить из ЕАЭС репчатый лук, чеснок, репу, рожь, рис, гречиху, просо, крупу, муку грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы, семена подсолнечника.

Решение комиссии вступит в силу через 10 дней с момента его опубликования на сайте ЕЭК. Запрет вводится с целью обеспечения населения достаточным количеством этих продуктов во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Источник: minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
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Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) вводится временный запрет на вывоз из ЕАЭС ряда продовольственных товаров, среди которых гречка, рис, лук, чеснок
 
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