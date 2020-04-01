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Первые ласточки и аисты вернулись в Беларусь
01.04.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИх заметили участники проекта "Живая весна". Это международная акция по наблюдению за перелетными видами птиц. Кстати, наша страна лидирует по количеству встреч с пернатыми предвестниками весны. Белорусы на специальной онлайн-карте проекта оставили более трех сотен сообщений. Также за птицами наблюдают в разных странах Африки и Европы. Также в Беларуси заметили кукушек и весенних ласточек. Но встречи с этими пернатыми пока редкость. Возвращаться на родину все перелетные птицы будут где-то до мая.
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Их заметили участники проекта "Живая весна". Это международная акция по наблюдению за перелетными видами птиц. Кстати, наша страна лидирует по количеству встреч с...
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