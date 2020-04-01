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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первые ласточки и аисты вернулись в Беларусь Их заметили участники проекта "Живая весна". Это международная акция по наблюдению за перелетными видами птиц. Кстати, наша страна лидирует по количеству встреч с...

Их заметили участники проекта "Живая весна". Это международная акция по наблюдению за перелетными видами птиц. Кстати, наша страна лидирует по количеству встреч с пернатыми предвестниками весны. Белорусы на специальной онлайн-карте проекта оставили более трех сотен сообщений. Также за птицами наблюдают в разных странах Африки и Европы. Также в Беларуси заметили кукушек и весенних ласточек. Но встречи с этими пернатыми пока редкость. Возвращаться на родину все перелетные птицы будут где-то до мая.