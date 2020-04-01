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Снег и порывистый ветер в Минске и области в первый день апреля

01.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Снег и порывистый ветер  - такая погода хозяйничает в Минске и области в первый день апреля. Температура воздуха сегодня в центральном регионе не будет превышать 5 градусов.  В столице в данный момент около 3 тепла. Сегодня ночью и завтра утром на дорогах прогнозируют гололедицу. Водителям следует учитывать это обстоятельство и не спешить менять резину на летнюю. Ветер будет западный. Столбик термометра в южных районах поднимется до 11 градусов. К выходным еще немного потеплеет.

 
Теги: Минск
 
 
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Снег и порывистый ветер  - такая погода хозяйничает в Минске и области в первый день апреля. Температура воздуха сегодня в центральном регионе не будет превышать 5...
 
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