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Снег и порывистый ветер в Минске и области в первый день апреля
01.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСнег и порывистый ветер - такая погода хозяйничает в Минске и области в первый день апреля. Температура воздуха сегодня в центральном регионе не будет превышать 5 градусов. В столице в данный момент около 3 тепла. Сегодня ночью и завтра утром на дорогах прогнозируют гололедицу. Водителям следует учитывать это обстоятельство и не спешить менять резину на летнюю. Ветер будет западный. Столбик термометра в южных районах поднимется до 11 градусов. К выходным еще немного потеплеет.
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Снег и порывистый ветер - такая погода хозяйничает в Минске и области в первый день апреля. Температура воздуха сегодня в центральном регионе не будет превышать 5...
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