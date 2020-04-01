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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

01.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района
Государственными инспекторами г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору с 05.02.2020 по 20.03.2020 проведены мониторинги 33 гаражных кооперативов расположенных на территории г.Пинска и Пинского района, на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности по следующим адресам:

ПГК №1, г.Пинск, ул.Степная, 5; ПГК №2, г.Пинск, ул.Интернациональная, 8;  ГСПК № 3, г.Пинск, ул.Красноармейская, 59а; ПГК № 4, г.Пинск, ул.Поселковая 19; ПГК № 5, г.Пинск, ул.Речная, 1; ГСПК № 6, г.Пинск, ул.Брестская, 167; ПГК № 7, г.Пинск, ул.Краснофлотская, 2; ГПК №8, г.Пинск, ул.Интернациональная, 12; ПГК №9 г.Пинск, ул.Гайдаенко, 17; ПГК № 10, г.Пинск, ул.Гаевая, 21; ПГСК № 11, г.Пинск, ул.Гаевая, 24; ГСПК № 12, г.Пинск, ул.Брестская, 170; ГПК №13, г.Пинск, ул.Базовая, 4; ПГК № 14, г.Пинск, ул. Базовая, 22; ПГК №15 «Крот», г.Пинск ул.Лепешинского, 6;  ПГК №16, г.Пинск, ул.Железнодорожная, 120; ПГК №17, г.Пинск, ул.Калиновского, 2; ПГК №18, г.Пинск, ул.Федотова, 7а; ГПК №19, г.Пинск, ул.Брестская, 76; ПГК №20, г.Пинск, ул.Калиновского, 10; ГПК №21, г.Пинск, ул.Интернациональная, 16; ГСПК №22, г.Пинск, ул.Рокоссовского, 17а; ПГК №23, г.Пинск, ул.Поперечная, 37;  ГПК № 24, г.Пинск, ул.Клубная, 3а; ПГК № 25, г.Пинск, ул.Черняховского, 36; ГПК №26 «Луги», г.Пинск, ул.Федотова, 13; ГПК №27, г.Пинск, ул.Брестская, 47; ГПК №28, г.Пинск, ул.Студенческая, 14; ГПК №29, г.Пинск, ул.60 лет Октября, 10-1;  ГПК №30, г.Пинск, ул.Морская, 4; ГСПК «Галево», г.Пинск, ул.Первомайская, 5В; ГСПК «Заполье», д.Заполье, ул.Парковая, 5В; ГК НПС «Пинск», аг.Оснежицы, ул.Нефтяная, 2.

Председателям гаражных кооперативов вручены рекомендации по соблюдению и недопущению нарушений правил пожарной безопасности. Нарушения выявлены в 24 гаражных кооперативах, вручено 24 рекомендации, предложено 81 противопожарное мероприятие к устранению, исполнено 11 противопожарных мероприятий.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.К. Мисюковец

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №88 от 11.03.2020г. по состоянию на 01.04.2020г. проведен мониторинг Римско-Католического костела Успения Пресвятой Девы Марии, расположенного по адресу: г. Пинск, ул. Ленина 18. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. В адрес настоятеля прихода ксендза Врубель Павла Дмитриевича направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений общих требований.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №97 от 20.03.2020г. по состоянию на 30.03.2020г. проведен повторный мониторинг магазина «Атлант», по адресу: г.Пинск, пл.Ленина 4.

В ходе проведения мониторинга установлено, что нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанные в рекомендациях по результатам первичного мониторинга устранены в полном объеме.

С работниками объекта проведена беседа о необходимости соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности на рабочих местах и в быту.

Инспектор ИНиП Пинского  Д.М. Наривончик

* * *

Главный государственный инспектор г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Лозюк Вячеслав Иванович, совместно с государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Брашевцом Александром Валерьевичем в соответствии с пунктом 55 плана выборочных проверок на первое полугодие 2020 года в Брестской области, в период с 17 февраля по 18 марта 2020 года провели проверку соблюдения филиалом «Дорожно-эксплуатационное управление № 26» Республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Бреставтодор», Брестская область, г. Пинск, ул. Калиновского, д. 8, УНП 200079733 законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, совместно с инженером по охране труда филиала «Дорожно-эксплуатационное управление №26» Республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог «Бреставтодор» Лемешевским Георгием Петровичем. В ходе проверки установлено, что должностными лицами организации допущены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В отношении виновных должностных лиц начат административный процесс.

* * *

Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Рябых Владимир Викторович, совместно с государственным инспектором г. Пинска и Пинского района по пожарному надзору Брашевцом Александром Валерьевич в соответствии с пунктом 60 плана выборочных проверок на первое полугодие 2020 года в Брестской области, в период с 17 февраля по 18 марта 2020 года провели проверку соблюдения открытым акционерным обществом «Ставокское», Брестская обл., Пинский р-н, д. Ставок, ул. Советская, д. 5, УНП 200112136 законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, совместно с инженером по охране труда ОАО «Ставокское» Садовским Романом Сергеевичем. В ходе проверки установлено, что должностными лицами организации допущены нарушения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации. В отношении виновных должностных лиц начат административный процесс.

 
 
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