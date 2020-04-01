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Сегодня ночью и завтра утром на дорогах прогнозируют гололедицу
01.04.2020 18:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ связи с ухудшением погодных условий инспекторы советуют автомобилистам быть очень внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не спешить менять резину на летнюю.
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В связи с ухудшением погодных условий инспекторы советуют автомобилистам быть очень внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не...
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