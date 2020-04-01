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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня ночью и завтра утром на дорогах прогнозируют гололедицу В связи с ухудшением погодных условий инспекторы советуют автомобилистам быть очень внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не...

В связи с ухудшением погодных условий инспекторы советуют автомобилистам быть очень внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не спешить менять резину на летнюю.. Ветер будет западный. Столбик термометра в южных районах днем поднимется до 11 тепла. К выходным еще немного потеплеет.