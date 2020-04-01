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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первоочередная задача Беллегпрома - обеспечить медицинскими масками внутренний рынок Обеспечить медицинскими масками внутренний рынок. Такая сегодня стоит первоочередная задача перед Беллегпромом. Об этом рассказали представители концерна в...

Обеспечить медицинскими масками внутренний рынок. Такая сегодня стоит первоочередная задача перед Беллегпромом. Об этом рассказали представители концерна в пресс-центре БелТА во время очередного заседания совместного проекта с БИСИ "Экспертная среда" - "Легкая промышленность Беларуси: вызовы и риски". Часть предприятий концерна уже перепрофилирована на выпуск масок. В сутки производят свыше 300 тысяч изделий.