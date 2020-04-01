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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь приглашает миссию ВОЗ для реальной оценки ситуации в стране и работы нашей системы здравоохранения Сегодня спикер Совета Республики Наталья Кочанова провела видеопереговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ и пригласила приехать в Беларусь от...

Сегодня спикер Совета Республикии пригласила приехать в Беларусь от имени Президента. Представитель этой организации в Беларуси Батыр Бердыклычев подтвердил нашему телеканалу, что сейчас в региональном бюро занимаются подготовкой приезда экспертов.Поручение - привлечь экспертов ВОЗ для независимой оценки системы здравоохранения - прозвучало от Президента накануне. С вирусными угрозами наше здравоохранение справляется. Но помимо эпидемиологических вызовов приходится противостоять еще и информационным. Хватает фейков и домыслов, особенно в интернете и мессенджерах. Публичные и непредвзятые мнения специалистов этой международной организации позволят всем лишний раз убедиться, что в стране предпринимаются необходимые меры для безопасности людей.