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Беларусь приглашает миссию ВОЗ для реальной оценки ситуации в стране и работы нашей системы здравоохранения

01.04.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня спикер Совета Республики Наталья Кочанова провела видеопереговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ и пригласила приехать в Беларусь от имени Президента. Представитель этой организации в Беларуси Батыр Бердыклычев подтвердил нашему телеканалу, что сейчас в региональном бюро занимаются подготовкой приезда экспертов. 

Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси: "Мы очень рады такому приглашению. Мы воспринимаем это как возможность открытого, конструктивного диалога и совместной работы со специалистами ВОЗ и Министерства здравоохранения Беларуси. Мы, конечно, находимся в постоянном контакте, мы работаем над оценкой потребности, над прогнозированием ситуации. ВОЗ выпустила большое количество технических руководств по лечению, по ведению больных, организации мероприятий эпидемиологических. Поэтому мы видим, что Министерство здравоохранения использует их, что работа достаточно тесная". 

Поручение - привлечь экспертов ВОЗ для независимой оценки системы здравоохранения - прозвучало от Президента накануне. С вирусными угрозами наше здравоохранение справляется. Но помимо эпидемиологических вызовов  приходится противостоять еще и информационным. Хватает фейков и домыслов, особенно в интернете и мессенджерах. Публичные и непредвзятые мнения специалистов этой международной организации  позволят всем лишний раз убедиться,  что в стране предпринимаются необходимые меры для безопасности людей. 
 
 
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Сегодня спикер Совета Республики Наталья Кочанова провела видеопереговоры с директором Европейского регионального бюро ВОЗ и пригласила приехать в Беларусь от...
 
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