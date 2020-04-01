В Жлобине охотника, который хотел убить волка, а подстрелил лося, приговорили к колонии и штрафу

Источник материала: Tut.by

В Жлобине мужчину приговорили к реальному сроку за то, что он хотел пристрелить волка, а убил лося. Об этом сообщает районная газета «Новы дзень».



Фото носит иллюстративный характер. Василий Федосенко для TUT.BY

Инцидент произошел еще в июне 2019 года. В полукилометре от Жлобина нашли мертвого лося. Специалисты установили, что он застрелен из нарезного оружия. Через некоторое время милиционеры нашли и подозреваемого — им оказался 42-летний охотник из Жлобина.

По словам мужчины, ночью ему докучал вой волка и он решил его убить. Во время поиска хищника услышал треск и в прицел ночного видения заметил лося. Дважды выстрелил в него. Зверь убежал. Охотник не стал преследовать животное.

Суд Жлобинского района признал мужчину виновным в охоте без надлежащего разрешения, в запрещенном месте, в запрещенное время, повлекшей причинение ущерба окружающей среде в особо крупном размере и приговорил его к лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев в колонии общего режима.

Также браконьер оштрафован на 5 100 рублей и лишен права заниматься охотой на пять лет. За вред, причиненный окружающей среде, он должен заплатить 15 300 рублей.