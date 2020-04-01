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Более 160 тон отработанных аккумуляторов в год утилизируют на столичном предприятии

01.04.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более  160 тон отработанных батареек в год - такое количество аккумуляторов утилизируют на столичном предприятии по переработке вторичных ресурсов. Ведь маленькая батарейка - это особо опасный вид отходов.  Так называемый пальчиковый аккумулятор разлагается в почве более  100  лет, при этом загрязняет ее тяжелыми металлами.  Из отходов специалисты по вторичным ресурсам получают в первую очередь металл, а еще смесь, которая содержит цинк и марганец. Все эти вещества повторно используются в промышленности. 

К процессу умной утилизации присоединился Илья Цветков. За одну рабочую смену Дмитрий Жардецкий разбирает десятки электронных инструментов. Его специализация - телевизоры. Сложную технику мастер сортирует соответствующим образом.

Отдельно - пластик и стекло, отдельно - металл


Медь, алюминий и даже золото - на элементах платы - все это можно получить и переработать. Здесь, на территории столичного предприятия по переработке вторичных ресурсов работа кипит ежедневно. Разбирают крупную бытовую технику - холодильники, микроволновые печи, плиты и стиральные машины. А для того, чтобы добыть ценные металлы -  золото, серебро или платину, необходимо разбирать более мелкую электронику - мобильные телефоны, калькуляторы, терминалы.


Полученные после очистки и разборки плат ценные элементы хранятся в специальных боксах

Все они рассортированы по типу и весу использованного в них металла. Сейчас мы находимся на настоящем складе ценных металлов в виде резисторов, транзисторов и чипов. Например, из одного вот такого пакета после переработки можно получить до 15 граммов чистого золота. По бытовой технике выезжают специальные такси по разным адресам. А вот первый этап утилизации батареек и энергосберегающих лампочек на их бывших владельцах.  Выбрасывать отработанные аккумуляторы и лампы необходимо в специальные контейнеры, которые находятся почти в каждом торговом центре. Далее они отправляются на переработку. 


С каждым годом эко-привычек придерживаются все более жителей Минска и области


Например, теперь в год в столице перерабатывают примерно 160 тонн отработанных батареек, а это почти в пять раз больше, чем в 2015 году. 

 
Теги: Минск
 
 
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Более  160 тон отработанных батареек в год - такое количество аккумуляторов утилизируют на столичном предприятии по переработке вторичных ресурсов. Ведь маленькая...
 
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