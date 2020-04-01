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Отдельно - пластик и стекло, отдельно - металл





Полученные после очистки и разборки плат ценные элементы хранятся в специальных боксах





С каждым годом эко-привычек придерживаются все более жителей Минска и области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 160 тон отработанных аккумуляторов в год утилизируют на столичном предприятии Более 160 тон отработанных батареек в год - такое количество аккумуляторов утилизируют на столичном предприятии по переработке вторичных ресурсов. Ведь маленькая...

Более 160 тон отработанных батареек в год - такое количество аккумуляторов утилизируют на столичном предприятии по переработке вторичных ресурсов. Ведь маленькая батарейка - это особо опасный вид отходов. Так называемый пальчиковый аккумулятор разлагается в почве более 100 лет, при этом загрязняет ее тяжелыми металлами. Из отходов специалисты по вторичным ресурсам получают в первую очередь металл, а еще смесь, которая содержит цинк и марганец. Все эти вещества повторно используются в промышленности.К процессу умной утилизации присоединилсяЗа одну рабочую смену Дмитрий Жардецкий разбирает десятки электронных инструментов. Его специализация - телевизоры. Сложную технику мастер сортирует соответствующим образом.Медь, алюминий и даже золото - на элементах платы - все это можно получить и переработать. Здесь, на территории столичного предприятия по переработке вторичных ресурсов работа кипит ежедневно. Разбирают крупную бытовую технику - холодильники, микроволновые печи, плиты и стиральные машины. А для того, чтобы добыть ценные металлы - золото, серебро или платину, необходимо разбирать более мелкую электронику - мобильные телефоны, калькуляторы, терминалы.Все они рассортированы по типу и весу использованного в них металла. Сейчас мы находимся на настоящем складе ценных металлов в виде резисторов, транзисторов и чипов. Например, из одного вот такого пакета после переработки можно получить до 15 граммов чистого золота. По бытовой технике выезжают специальные такси по разным адресам. А вот первый этап утилизации батареек и энергосберегающих лампочек на их бывших владельцах. Выбрасывать отработанные аккумуляторы и лампы необходимо в специальные контейнеры, которые находятся почти в каждом торговом центре. Далее они отправляются на переработку.Например, теперь в год в столице перерабатывают примерно 160 тонн отработанных батареек, а это почти в пять раз больше, чем в 2015 году.