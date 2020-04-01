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Национальная библиотека Беларуси открыла виртуальный читальный зал
01.04.2020 20:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЧитать онлайн можно после регистрации через официальный интернет-портал. В доступе и научные публикации, а также результаты последних исследований различных заболеваний. Такой шаг позволит повысить эффективность изучения и вирусных инфекций. Кроме того, ряд престижных университетов – таких, как Оксфорд, Кембридж, предлагает пользователям доступ к учебникам для высшего образования и курсам. Со списком ресурсов подробнее можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки Беларуси.
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Читать онлайн можно после регистрации через официальный интернет-портал. В доступе и научные публикации, а также результаты последних исследований различных...
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