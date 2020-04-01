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Деревня Княжеводцы - символ мужества белорусов в годы войны

01.04.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

События военных лет уже как генетический код нации. Его не забыть и не вычеркнуть росчерком пера. Уж слишком велика цена той победы. Почти тысяча уничтоженных сельчан, в основном стариков, женщин и детей. Деревня Княжеводцы самая крупная из всех населенных пунктов Гродненской области, сожженных в годы войны. На месте трагедии установлен мемориальный комплекс, который для жителей региона как символ большой трагедии и человеческой памяти. О том, как важно помнить, репортаж Юрия Карнеловича. 

Сегодня на мемориальном комплексе в деревне Княжеводцы многолюдно. Ученики соседней школы, жители окрестных деревень и просто не равнодушные люди собрались вместе, чтобы привести в порядок памятное место и еще раз поклониться сельчанам, которые стали жертвами карательной операции в годы войны.


970 жителей деревни уничтожили за несколько часов


Жители Княжеводцев поплатились своими жизнями за помощь партизанами. Летом 1943 года на дороге рядом с деревней был уничтожен автомобиль с немецкими офицерами. В качестве мести фашисты организовали карательную операцию. Рано утром 23 июля населенный пункт окружили, а всех сельчан согнали в два сарая на окраине. О тех страшных событиях пенсионеру Григорию Жуку рассказывали родители. Сам он, будучи семилетним мальчиком, прятался в соседнем лесу. Имущество сельчан разграбили, а дома и сараи подожгли. За сутки деревня была стерта с лица земли. Правда, вернуться на место расправы немцам все-таки пришлось. В 1944 году во время наступления Советской армии каратели еще раз пришли в деревню Княжеводцы. На этот раз, чтобы скрыть следы своего преступления. Тела сельчан откопали, обложили бревнами и подожгли. По словам очевидцев, зарево было видно за несколько километров.

Деревня Княжеводцы - символ мужества белорусов в годы войны


Поисковая работа сельских школьников


Первый памятный знак на месте уничтоженной деревни был установлен еще в 60-ых годах прошлого века. А поминутно воссоздать хронологию тех трагических событий удалось местным школьникам. Несколько поколений учеников Дубненской школы встречались с очевидцами, искали документы в архивах. 

В школьном музее Княжеводцам посвятили целый стенд. А поисковая работа не прекращается до сих пор. Для детей проводят экскурсии, рассказывают о трагедии, чтобы сохранить память о безвинных жертвах войны. В прошлом году на мемориальном комплексе была проведена большая реконструкция, деньги, на которую, собирали, что называется, всем миром. А сегодня не только для жителей Мостовского района, всей страны, Княжеводцы - символ большой трагедии и человеческой памяти. 

 
 
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События военных лет уже как генетический код нации. Его не забыть и не вычеркнуть росчерком пера. Уж слишком велика цена той победы. Почти тысяча уничтоженных...
 
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