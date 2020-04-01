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В Витебске создали областной штаб по борьбе с распространением коронавируса

01.04.2020 22:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В первом заседании принял участие Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, сообщили сегодня в эфире телерадиокомпании "Витебск". 

"Важно, чтобы вы держали на контроле состояние тест-систем, которых сейчас достаточно, будем отгружать их по мере необходимости. Если есть дефицит защитных средств, тоже поддержим. 100 тысяч масок уже зарезервировано для области на фабрике "Славянка". Мы готовы оказывать необходимое содействие". Областной штаб будет собираться каждое утро.

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Теги: Витебск
 
 
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В первом заседании принял участие Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, сообщили сегодня в эфире телерадиокомпании "Витебск".  "Важно, чтобы вы...
 
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