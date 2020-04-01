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Более сотни белорусов вернулись на родину из Объединенных Арабских Эмиратов

01.04.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чартерный рейс Белавиа доставил в Минск 165 пассажиров. Большинство из них белорусы, также на борту находились граждане Литвы, Латвии и Украины, Эстонии, России, Молдовы, Франции и Турции. Для многих из них транзит через нашу страну - это единственный путь, по которому они могут вернуться домой.

По данным МИД, различную помощь в возвращении на родину получили почти 5 600 белорусов. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" связывает аэропорты 15 стран мира, в том числе Германии, Испании, Великобритании, Нидерландов и Швеции. Также организуются чартерные рейсы.

Сегодня основными проблемными регионами массовой концентрации белорусов остаются Индия, в том числе штат Гоа, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд и Индонезия. МИД и заинтересованные госорганы изучают все возможные варианты оперативной доставки наших граждан домой.

 
Теги: Минск
 
 
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Чартерный рейс Белавиа доставил в Минск 165 пассажиров. Большинство из них белорусы, также на борту находились граждане Литвы, Латвии и Украины, Эстонии, России,...
 
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