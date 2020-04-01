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Одинокие пожилые люди в эти дни не остаются без помощи

01.04.2020 21:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Купить продукты, принести рецепт или лекарства, оплатить коммунальные услуги. Вместе с представителями профсоюзов, отделений почты, соцработниками, специалистами Красного Креста работают и волонтеры. Причем, не только в больших городах, но и на селе. В агрогородках также действуют горячие линии - заявки от тех, кому нужна помощь, принимают в сельсоветах. При необходимости привезут не только самое необходимое, а, например, поколоть дрова приедут. Андрей Ястребов  - о чутком отношении друг к другу.

Рабочий телефон Дашковского сельского исполкома - постоянная горячая линия для местных жителей. Забот хватает - все-таки с полтысячи одиноко проживающих на территории. И в эти дни, когда пожилые люди остаются дома, без волонтеров пришлось бы нелегко. Артур Шкурко, например, педагог местной школы, но тоже предлагает свою помощь. Все-таки, говорит, свои люди.  


Помощь приходит и в самые отдаленные поселки


Многие в эти дни поддержали движение "Доброе сердце". И в городах, и в отдаленных поселках.  Даже, если просто купить батон хлеба. Еще никому не отказали. Для тех, кому тяжело из дома выйти,  это неоценимая помощь. Педагоги, медработники, целые организации подключились к благотворительной акции по оказанию помощи тем, кто в ней особенно нуждается - пожилые и одинокие люди. Частые гости у них сейчас и профсоюзы, соцслужбы и Красный Крест. Во всех регионах страны. 


Одинокие пожилые люди в эти дни не остаются без помощи


Самозанятость спасает от весенней хандры

 
Римма Николаевна в эти дни посвятила себя искусству. Возраст не скрывает - в свои 82 занялась вязанием. Ее таланту, а еще авторским пледам позавидовали бы многие. Эти - в подарок друзьям. Согреют в холода не хуже чая с вареньем.

Всего в Гомельском регионе сейчас работают 42 сестры милосердия. В режиме оперативной готовности плюс 2 тысячи волонтеров, готовых всегда придти на помощь. Заявки принимают с 9 утра до 6 вечера. 


 
 
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Купить продукты, принести рецепт или лекарства, оплатить коммунальные услуги. Вместе с представителями профсоюзов, отделений почты, соцработниками, специалистами...
 
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