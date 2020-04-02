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Пинчане Сергей Власенко и Вадим Шоломицкий спасли утопающую в озере девочку

02.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчане Сергей Власенко и Вадим Шоломицкий спасли утопающую в озере девочку
В ноябре прошлого года Сергей Иванович Власенко и Вадим Михайлович Шоломицкий спонтанно собрались на рыбалку. Место выбрали на берегу Погостского озера.

Мужчины толком не успели порыбачить, когда к воде подошла группа детей вместе с воспитателем. Однако присутствие взрослого, ответственного за безопасность несовершеннолетних, не уберегло одну из воспитанниц от падения в озеро.

Мужчины среагировали мгновенно: вдвоем вытащили ребенка из холодного озера. Секунды промедления могли бы стоить девочке жизни – ведь в том месте, где она упала в воду, глубина озера составляет около трех метров.

Столь мужественный поступок не остался без внимания: на днях в зале для заседаний ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Ю.Я. Пичугин, председатель Пинской городской организации ОСВОД, вручил мужчинам грамоты. К слову, С.И. Власенко трудится мастером-бригадиром на ПСУП «Пинскдрев-Техэнергосервис», а В.М. Шоломицкий – заточником деревообрабатывающего инструмента на лесопильном заводе.

В жизни Сергея Власенко это второй случай спасения утопающего: несколько лет назад ему пришлось доставать из полыньи пожилого мужчину. В тот раз все тоже закончилось благополучно.

Ася ТЕРЛЕЦКАЯ
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> В ноябре прошлого года Сергей Иванович Власенко и Вадим Михайлович Шоломицкий спонтанно собрались на рыбалку. Место выбрали на берегу Погостского озера. Мужчины...
 
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