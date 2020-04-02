«Все потому, что тебя мать кормила левой грудью». Левши - о детских проблемах и нелепых ситуациях

Источник материала: Tut.by

Вас когда-нибудь просили продемонстрировать свои способности к письму правой рукой? Говорили, что вы дитя дьявола? Или может вам угрожали привязыванием руки к туловищу? Если да, то вы скорее всего разделяете страдания наших героев, которых мы пригласили в студию — левшей. Они рассказали о глупых вопросах, нелепых ситуациях, возникающих из-за леворукости, и о том, как родственники реагировали на их особенность.