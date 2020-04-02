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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В парламентском портфеле не менее четырех десятков проектов законов Сегодня открывается весенняя сессия белорусского парламента. В парламентском портфеле не менее четырех десятков проектов законов. Многие из них готовы к...

Сегодня открывается весенняя сессия белорусского парламента. В парламентском портфеле не менее четырех десятков проектов законов. Многие из них готовы к рассмотрению. После вердикта Палаты представителей документы проходят экспертизу Совета Республики. Какие из них рассмотрят уже в первый день заседаний, узнаем у нашего корреспондентаПока еще Овальный зал пуст. Но менее чем через час - ровно в 10:00 - откроется весенняя сессия Палаты представителей. Продлится она три месяца, до конца июня. Предыдущая - осенняя - была для депутатов седьмого созыва недолгой. Выборы прошли в ноябре. А на первое заседание собрались 6 декабря. По сути в режиме сессии работали менее двух недель. И это время в основном было посвящено организационным вопросам - выбирали спикера, его зама, председателей комиссий, после определялись, кто в какой будет работать. В этом году активно включились уже в подготовку законопроектов. В итоге в парламентском портфеле их не менее четырех десятков.Центральным событием станет Послание Президента, традиционно оно звучит в этом зале именно в апреле. Документ программный для всех ветвей власти и каждого жителя Беларуси, это ориентир для всех сфер. Сейчас как раз в стране разрабатываются программные документы: социально-экономического развития до 2025 года и бюджет на 2021 год. Так что многое из озвученного в Послании будет учитываться и в этих проектах. Депутаты работают в тесной связке с коллегами из Совета Республики.Сегодня сенаторы также откроют сессию ровно в 15:00. Кроме выступлений спикеров и торжественного открытия, начнется сразу и рабочий процесс. Здесь, в Палате представителей, голосовать среди прочего будут и за самый обсуждаемый документ - соглашение между Беларусью и Европейским союзом об упрощении выдачи виз. Суть - стоимость "шенгена" для белорусов должна стать 35 евро. Также в повестке сегодняшнего заседания и другие международные ратификации - с Молдовой о социальном обеспечении, договор о Евразийском экономическом союзе в части формирования общего электроэнергетического рынка.