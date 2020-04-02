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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов В 1996 году президентами был подписан договор об образовании Сообщества двух стран. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент...

В 1996 году президентами был подписан договор об образовании Сообщества двух стран. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян."За короткий по меркам истории период нам удалось создать надежный правовой фундамент Союзного государства, основанный на принципах суверенитета и независимости Беларуси и России при сохранении общности их пути развития и неразрывности человеческих судеб. Интеграционные устремления белорусов и россиян основаны не только на общих экономических интересах и взаимовыгодной торговле. Их стержнем всегда были, есть и будут нерушимая многолетняя дружба и сплоченность народов, закаленных на фронтах Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы будем торжественно отмечать в этом году".Белорусский лидер также поздравил Президента России Владимира Путина. Начало интеграционных процессов в рамках Союзного государства способствовало наполнению белорусско-российского сотрудничества более глубоким содержанием, создало реальные преимущества для эффективного экономического и социального развития наших стран. “Выработка взаимоприемлемых решений в духе настоящего союзничества - серьезный задел для достойного будущего народов Беларуси и России", - говорится в поздравлении.Глава государства отметил, что сегодня Беларусь и Россия находятся у порога нового объединительного этапа. И выразил убеждение, что двум странам и в дальнейшем удастся сохранить высокую динамику двустороннего и интеграционного взаимодействия.