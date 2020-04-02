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К 75-летию Великой Победы. Орбиту МКС увеличат на 900 метров

02.04.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Орбиту Международной космической станции увеличат на 900 метров. Маневр проведут для обеспечения условий стыковки с кораблем "Ракетой Победы". 25 апреля - в преддверии 75-летия Великой Победы -  специальный космический корабль доставит на МКС данные об участниках Великой Отечественной войны. По замыслу организаторов, акция личной памяти о поколении победителей примет космический масштаб. 

 
 
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Орбиту Международной космической станции увеличат на 900 метров. Маневр проведут для обеспечения условий стыковки с кораблем "Ракетой Победы". 25 апреля - в...
 
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