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К 75-летию Великой Победы. Орбиту МКС увеличат на 900 метров
02.04.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОрбиту Международной космической станции увеличат на 900 метров. Маневр проведут для обеспечения условий стыковки с кораблем "Ракетой Победы". 25 апреля - в преддверии 75-летия Великой Победы - специальный космический корабль доставит на МКС данные об участниках Великой Отечественной войны. По замыслу организаторов, акция личной памяти о поколении победителей примет космический масштаб.
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Орбиту Международной космической станции увеличат на 900 метров. Маневр проведут для обеспечения условий стыковки с кораблем "Ракетой Победы". 25 апреля - в...
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