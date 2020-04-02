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На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности
02.04.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 3 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
«Утром и днем 3 апреля на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщает Белгидромет Минприроды.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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На 3 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
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