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На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

02.04.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 3 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.


Фото: Reuters

«Утром и днем 3 апреля на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщает Белгидромет Минприроды.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

По предварительному прогнозу, 3 апреля ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3 °С, максимальная днем +6…12 °С, по юго-востоку Гомельской области на пару градусов теплее.

 
Теги: Минск
 
 
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На 3 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
 
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