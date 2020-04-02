На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

На 3 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.



Фото: Reuters

«Утром и днем 3 апреля на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщает Белгидромет Минприроды.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

По предварительному прогнозу , 3 апреля ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3 °С, максимальная днем +6…12 °С, по юго-востоку Гомельской области на пару градусов теплее.