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В Кореличском районе к 75-летию Победы начали выплачивать единовременную материальную помощь. Ее получат 42 человека

02.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Кореличском районе к 75-летию Победы начали выплачивать единовременную материальную помощь. Ее получат 42 человека

На 1 апреля в Беларуси проживают менее 5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, непосредственно участников боевых действий — 2883. И около 14,5 тыс. граждан, которые пострадали от последствий войны. Все они получатели денежной помощи, которую начали выплачивать с 1 апреля по 1 мая 2020 года в соответствии с указом Президента Республики Беларусь № 491 от 30 декабря 2019 года «Об оказании единовременной материальной помощи».

В Гродненской  области единовременную материальную помощь получат 1002 человека на общую сумму порядка 883 тысяч рублей. В Кореличском районе такую финансовую поддержку окажут 42 человекам на сумму более 37 тысяч рублей.

В Кореличском районе выплаты уже начались через банковские и почтовые отделения– рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Инна Богуш. — Девяти инвалидам и участникам Великой Отечественной войны будет выплачено по 1700 рублей, блокаднице Ленинграда — 900 рублей. По 700 рублей  получат 27 бывших узников фашистских концлагерей, 3 человека, ставшие инвалидами в детстве из-за военных действий, и 3 семьи погибших в годы Великой Отечественной войны.  

94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Петру Иосифовичу Шевко из деревни Придатки Красненского сельсовета материальную помощь прямо домой привез председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев.

— Я счастлив сегодня, уважаемый Петр Иосифович, побывать у Вас в гостях и пожать Вам руку, — сказал Геннадий Шатуев. — Вы прошли трудные версты войны, смотрели смерти в глаза, смогли выстоять и найти себя в мирной жизни. И сегодня в столь преклонном возрасте Вы являетесь примером жизнелюбия и стойкости для всех нас. Здоровья Вам крепкого и тепла от людей, которые Вас окружают.

Также слова благодарности и добрых пожеланий солдату Великой Победы адресовали начальник управления по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома Инна Богуш, председатель СПК «Маяк-Заполье» Виктор Маковик, председатель Красненского сельисполкома Тамара Лейко.

В Кореличском районе к 75-летию Победы начали выплачивать единовременную материальную помощь. Ее получат 42 человека

Петр Иосифович, немного волнуясь, поблагодарил гостей.

— В 7 июля мне исполнится 95 лет, — сказал ветеран. — А 9 мая нашей Победе — 75. В один год сразу два юбилея. Для меня День Победы — любимый праздник, который я всегда встречаю особенно. Обязательно вспоминаю своих друзей-товарищей, с которыми воевал.

Когда меня призвали в армию, мне было 19 лет. Нас отвезли на станцию ​​Алабино под Москвой на обычном грузовом поезде. Научили стрелять —  и на передовую. Трудно сказать, сколько километров мы прошли пешком в полной амуниции. Физическая усталость и моральное напряжение усилились, когда  приблизились к прусской границе. Затем были наступления, бои, стрельба и немецкие пули, раны от которых до сих пор дают о себе знать. Ужасно видеть смерть тех, кто несколько мгновений шел с тобою рядом. Из 40 парней из нашего села в Придатки вернулось менее половины.

Из-за тяжелых ранений Петр Шевко уже в мирной жизни не сразу смог работать. Оправившись, он пошел в колхоз «Новая жизнь». Женился, своими руками построил дом. Несколько лет назад ушла из жизни супруга ветерана, но Петр Иосифович не хочет переезжать к сыну: родные стены и помогают, и лечат.

— Что мне в городе делать? — говорит ветеран. — А здесь у меня и огород, и куры, и козочка. Люди, спасибо им, не забывают, сын с внуками приезжает. А больше мне ничего и не надо. Только чтобы мир на всей земле был.

Инна ЛЕЙКО

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На 1 апреля в Беларуси проживают менее 5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, непосредственно участников боевых действий — 2883. И
 
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