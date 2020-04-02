|
Белорусские артисты проведут благотворительный онлайн-концерт в поддержку медработников
02.04.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ это непростое время надо отдать должное нашим врачам, им сейчас сложнее всего. Именно медикам все мы должны быть благодарны и, конечно, оказывать поддержку. И вот интересный и позитивный проект задумали белорусские артисты: они объединяются для того, чтобы завтра провести благотворительный онлайн-концерт в поддержку медработников! Старт марафона - в 12 часов дня. Обещают 8 часов живой музыки и интересное общение, все это смотрите в интернете. Собранные средства будут направлены на благотворительный счет 3-й городской клинической больницы Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В это непростое время надо отдать должное нашим врачам, им сейчас сложнее всего. Именно медикам все мы должны быть благодарны и, конечно, оказывать поддержку. И вот...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)