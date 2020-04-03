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Во время последнего похолодания в Беларуси зафиксировано десять температурных антирекордов

03.04.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После вторжения арктического воздуха в Беларусь, которое началось 29 марта, зафиксировано десять температурных антирекордов, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by. Один из перекрытых экстремумов относится к 1952 году.


Фото: Reuters

Пять рекордов холода отмечено в ночь на 31 марта — в Брестской, Гродненской и Минской областях. В Барановичах температура опустилась до 7,1 градуса мороза (прежний минимум — минус 6,4 в ночь на 31 марта 1955 года). Столько же было в Волковыске (-4,5 градуса в 1992 году). В Столбцах воздух охладился до -6,6 градуса (-5,5 градуса в 2005 году), в Бресте — до -5,7 (-5,6 в 1952-м), в Ивацевичах — до -5,5 (-5,2 в 2005-м). Еще на двух метеостанциях антирекорды повторены — «Полесской» на востоке Брестской области (-7 в 1992 году) и в Пружанах (-6,9 в 2013-м).

В ночь на 1 апреля также зафиксировано пять локальных рекордов холода — в Брестской, Гомельской и Могилевской областях. На «Полесской» было 6,8 градуса ниже нуля (6,3 в 1997 году), в Октябре — 5,7 (3,8 в 2001-м), Мозыре — 5,4 (4,3 в 2003-м), Мстиславле — 5,2 (4,7 в 2014-м) и Пружанах — 5,1 (4,6 в 1995-м). В Ивацевичах повторен антирекорд 17-летней давности (4,2 градуса мороза).

Ночь на 2 апреля была теплее: на большей части территории температура не опустилась ниже нуля.

Рекорды холода в стране отмечены впервые после 31 октября прошлого года. В первый месяц нынешней весны было обновлено 129 температурных максимумов (1−5, 7, 8, 16, 18, 19, 27−29 марта). Климатическая зима в сезоне-2019/20 не наступила — впервые в истории инструментальных метеонаблюдений.

 
Теги: Брест
 
 
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