|
Вопрос усиления ответственности в сфере санэпидбезопасности изучают депутаты
03.04.2020 10:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДепутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая. Государство принимает интенсивные меры для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, однако многое зависит от сознательности самих граждан.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В рамках работы над Административным кодексом уже звучат сегодня мысли, надо ли вводить ответственность за такие действия, которые создают опасность для здоровья. То есть сокрытие информации об источниках заражения. Сокрытие информации или непредоставление о своем состоянии здоровья при наличии признаков заболевания, представляющего опасность".
Ставка на профилактику. Важный аспект - информирование населения о правилах поведения, гигиенических нормах и требованиях, а также осознанное и ответственное поведение каждого белоруса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)