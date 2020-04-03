Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вопрос усиления ответственности в сфере санэпидбезопасности изучают депутаты Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии...

Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая. Государство принимает интенсивные меры для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, однако многое зависит от сознательности самих граждан.Ставка на профилактику. Важный аспект - информирование населения о правилах поведения, гигиенических нормах и требованиях, а также осознанное и ответственное поведение каждого белоруса.