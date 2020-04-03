ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вопрос усиления ответственности в сфере санэпидбезопасности изучают депутаты

03.04.2020 10:14 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая. Государство принимает интенсивные меры для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, однако многое зависит от сознательности самих граждан.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "В рамках работы над Административным кодексом уже звучат сегодня мысли, надо ли вводить ответственность за такие действия, которые создают опасность для здоровья. То есть сокрытие информации об источниках заражения. Сокрытие информации или непредоставление о своем состоянии здоровья при наличии признаков заболевания, представляющего опасность".

Ставка на профилактику. Важный аспект - информирование населения о правилах поведения, гигиенических нормах и требованиях, а также осознанное и ответственное поведение каждого белоруса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Об этом заявила председатель Постоянной комиссии...
 
Новости дня
Новости общества
 
Во время последнего похолодания в Беларуси зафиксировано десять температурных антирекордов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика