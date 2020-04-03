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Профсоюз работников здравоохранения оказал помощь Витебской областной инфекционной больнице

03.04.2020 10:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

2 тысячи защитных медицинских костюмов, антисептические средства для рук и  бесконтактные термометры передал профсоюз работников здравоохранения Витебской областной инфекционной больнице. Это не разовая акция, подобную работу продолжат. Еще с марта Федерация профсоюзов Беларуси проводит усиленный контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях. Совместно с нанимателями прорабатывают вопросы по корректировке режима работы для исключения массового скопления людей.

Вячеслав Шило, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения: "Интенсивно работают наши специалисты, но мы говорим, что эта работа организованная, слаженная. Сегодня нельзя сказать о том, что мы концентрируем особые силы в том или ином учреждении. Да, есть четкий план перепрофилирования учреждений здравоохранения. Да, есть учреждения, которые работают более интенсивно, но это те учреждения, которые и предназначены для этого".

На данный момент профсоюз работников здравоохранения оказал помощь больницам разных регионов страны на сумму более 170 тысяч рублей.

 
 
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2 тысячи защитных медицинских костюмов, антисептические средства для рук и  бесконтактные термометры передал профсоюз работников здравоохранения Витебской...
 
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