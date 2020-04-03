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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Профсоюз работников здравоохранения оказал помощь Витебской областной инфекционной больнице 2 тысячи защитных медицинских костюмов, антисептические средства для рук и бесконтактные термометры передал профсоюз работников здравоохранения Витебской...

2 тысячи защитных медицинских костюмов, антисептические средства для рук и бесконтактные термометры передал профсоюз работников здравоохранения Витебской областной инфекционной больнице. Это не разовая акция, подобную работу продолжат. Еще с марта Федерация профсоюзов Беларуси проводит усиленный контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях. Совместно с нанимателями прорабатывают вопросы по корректировке режима работы для исключения массового скопления людей.На данный момент профсоюз работников здравоохранения оказал помощь больницам разных регионов страны на сумму более 170 тысяч рублей.