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Есть и хорошие новости! В выходные все еще прохладно, а на следующей неделе до +20 °С

03.04.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные северо-западные ветры принесут со Скандинавского полуострова в Беларусь прохладные воздушные массы. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу, 4 апреля, ожидается облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, максимальная днем +7…+13°С. Атмосферное давление начнет интенсивно расти.

5 апреля, в воскресенье, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Уменьшится количество облачности, в основном обойдется без осадков, лишь ночью по северу страны возможен небольшой кратковременный снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…-6 °С; днем от +5 °С по северо-востоку до +13 °С по западу.

В начале следующей недели ситуация начнет меняться. В многокилометровой толще атмосферы северо-западные ветры сменятся на юго-западные, и погода возьмет курс на весну. Температура день ото дня будет повышаться.

6 апреля, в понедельник, температура воздуха минимальная ночью −1…−8°С, максимальная днем +12…+19°С.

7 апреля, во вторник, температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, максимальная днем +15…+20 °С.

8 апреля, в среду, температура воздуха минимальная ночью 0…+6°С, максимальная днем +13…+18°С, местами по югу до +20°С.

А так как фон атмосферного давления будет высоким, то будет без осадков и ожидается мало облаков.

 
 
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В начале следующей недели ситуация начнет меняться. В многокилометровой толще атмосферы северо-западные ветры сменятся на юго-западные, и погода возьмет курс на...
 
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