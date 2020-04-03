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Тепло, пасмурно, но без дождей. Погода в Гродно в выходные
03.04.2020 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в первые выходные апреля будет тепло, облачно, но без осадков,
В рабочую субботу днем будет +7…9°C. Переменная облачность и без осадков. Днем — сильный ветер.
В воскресенье днем сплошная облачность, и снова без осадков. Температура воздуха +7…9°C. Слабый ветер.
Хороших выходных!
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В Гродно в первые выходные апреля будет тепло, облачно, но без осадков.
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