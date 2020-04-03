Тепло, пасмурно, но без дождей. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в первые выходные апреля будет тепло, облачно, но без осадков, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В рабочую субботу днем будет +7…9°C. Переменная облачность и без осадков. Днем — сильный ветер.

В воскресенье днем сплошная облачность, и снова без осадков. Температура воздуха +7…9°C. Слабый ветер.

Хороших выходных!

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