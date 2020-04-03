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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На базе Национальной библиотеки запустили акцию поддержки стран, пострадавших от COVID-19 Графический рисунок на световом табло библиотеки будет находиться до 8 апреля. Он содержит флаги США, Италии, Испании, Китая, Германии, Франции, Ирана,...

Графический рисунок на световом табло библиотеки будет находиться до 8 апреля. Он содержит флаги США, Италии, Испании, Китая, Германии, Франции, Ирана, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, а также флаг Беларуси в знак солидарности. Флаги сопровождает надпись: "Трымайцеся! Разам - мы пераможам!" на белорусском и государственных языках этих стран.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите