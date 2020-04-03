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На базе Национальной библиотеки запустили акцию поддержки стран, пострадавших от COVID-19

03.04.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Графический рисунок на световом табло библиотеки будет находиться до 8 апреля. Он содержит флаги США, Италии, Испании, Китая, Германии, Франции, Ирана, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, а также флаг Беларуси в знак солидарности. Флаги сопровождает надпись: "Трымайцеся! Разам - мы пераможам!" на белорусском и государственных языках этих стран.

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Графический рисунок на световом табло библиотеки будет находиться до 8 апреля. Он содержит флаги США, Италии, Испании, Китая, Германии, Франции, Ирана,...
 
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