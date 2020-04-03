Лукашенко: В Беларуси школьные каникулы, скорее всего, будут продлены на неделю

Источник материала: Tut.by

Школьные каникулы в Беларуси, которые начались 30 марта и должны были закончиться 5 апреля, скорее всего, продлят на неделю. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район, сообщает телеграм-канал Белтелерадиокомпании.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но мы не будем давлеть над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет, — сказал Лукашенко.

— Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит министр образования. Завтра-послезавтра мною будет принято решение. Скорее всего, мы продлим на неделю, — добавил он.

Напомним, весенние школьные каникулы начались в Беларуси 30 марта и должны были закончиться 5 апреля. Но многие из родителей перестали водить детей в школы еще раньше. Многие из них также решили продлить каникулы своим детям — к примеру, в одном из классов столичной школы из 24 человек в понедельник на уроки собирались только пять учеников.

Ранее, перед весенними каникулами, Александр Лукашенко заявил, что считает нецелесообразным вводить в школах карантин. Однако разрешил не водить детей в школу тем родителям, которые боятся. Он также рассказал , что его младший сын Николай посещает школу.