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Лукашенко: В Беларуси школьные каникулы, скорее всего, будут продлены на неделю
03.04.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Школьные каникулы в Беларуси, которые начались 30 марта и должны были закончиться 5 апреля, скорее всего, продлят на неделю. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район,
— Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но мы не будем давлеть над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет, — сказал Лукашенко.
— Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит министр образования. Завтра-послезавтра мною будет принято решение. Скорее всего, мы продлим на неделю, — добавил он.
Напомним, весенние школьные каникулы начались в Беларуси 30 марта и должны были закончиться 5 апреля. Но многие из родителей перестали водить детей в школы еще раньше. Многие из них также решили продлить каникулы своим детям — к примеру, в одном из классов столичной школы из 24 человек в понедельник на уроки собирались только пять учеников.
Ранее, перед весенними каникулами, Александр Лукашенко заявил, что считает нецелесообразным вводить в школах карантин. Однако
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- Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины - это неправильно. Но мы не будем давлеть над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом...
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