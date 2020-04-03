Одни бросили, другие спасают

Источник материала: Радзiма



Откуда они там взялись, кто и когда их туда привез и почему столько сразу — остается только предполагать и догадываться. Есть факт: в прошлую пятницу на окраине Глуска, возле ПМК-249, каким-то образом оказались 19 щенков — маленьких, плюс-минус месяц от роду, беспомощных, у некоторых еще даже не открылись глазки. Малышей неминуемо ждала голодная смерть, да и элементарно могли замерзнуть — по ночам сейчас стойкий минус. Им повезло, потому что случилось чудо: нашлись неравнодушные люди, которые не прошли мимо. Они не рассуждали, какая это обуза, сколько придется похлопотать, потратить времени, сил (и денег!) на то, чтобы щенков накормить, пристроить куда-то хоть на пару недель, а самое главное — найти для них хорошие руки. Они сразу принялись действовать, потому что слышать и видеть пищащие комочки и ничего не предпринимать было выше человеческих сил.

Одну из этих неравнодушных зовут Елена, о щенках она узнала от знакомой и сразу же разместила в интернете несколько постов с просьбой о помощи, позвонила-написала знакомым, кто мог приютить щенков хотя бы на время. Если бы не сложилось и никто не откликнулся, готова была даже взять их к себе временно на балкон. К щенкам она поехала вместе с Натальей. Увиденное их ужаснуло: у кого поднялась рука выбросить собачек на улицу? Елена говорит, что щенки не были истощенные, видно, что только-только от мамки. И даже не от одной: малыши явно из разных пометов.





«Мне позвонила Лена и попросила взять хотя бы одного щеночка, — рассказывает Наташа. — Мы приехали, а их там столько!!! Ну как взять одного, кого выбрать? Как остальных оставить на улице? И мы решили забрать их всех ко мне в гараж и потом уже пытаться пристраивать».

Первым делом найденышей покормили, заодно выяснили, кто умеет есть самостоятельно, а кого придется поить из бутылочки. Представляете, что такое почти два десятка голодных месячных щенков? Они разворачивали миски, лезли в них лапками, пищали и «ругались» друг на друга, поэтому Наталье кормить их помогала дочка и приезжала Елена.

В тот же вечер одного щенка забрали. На следующий день, когда пост о помощи распространили многие волонтеры, стали звонить будущие хозяева, а некоторые люди просто приносили еду для щенков и помогали деньгами. Всех малышей вымыли, и теперь они красавцы хоть куда. Сейчас у Натальи остается еще шесть щенков, шесть девочек, и хоть они совсем еще малюпаги, у каждой уже проявляется свой характер: кто-то тихонько поскуливает в сторонке, кто-то с любопытством обнюхивает всё вокруг и карабкается куда только можно, кто-то тихо с достоинством ждет, когда возьмут наконец на ручки.

Практически все из 13 «усыновленных» собачат нашли свой дом у нас в районе, только один уехал в Бобруйск. Одного щенка сразу забрала Елена, маме в дом, — это даже не обсуждалось, объяснила она, еще одного думает оставить себе Наташа, хотя у нее уже есть собака. Если вы хотите помочь — продуктами, глистогонными лекарствами, еще как-то или вам нужен четвероногий друг, звоните Наталье, ее телефон +375 29 367-94-52. А этот вопиющий случай, когда почти два десятка щенков оказались выброшенными на улицу, пусть останется на совести того, кто их туда выбросил. Тем же людям, которые спасли, помогли, откликнулись — большое спасибо.

Алена ВАЛОШКА

Фото автора и из соцсети «ВКонтакте»