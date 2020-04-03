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На стройке «БК Капитал» пострадал рабочий - он с ожогами в больнице

03.04.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На стройплощадке комплекса «БК Капитал», на Октябрьской площади, в пятницу утром пострадал рабочий. Произошла вспышка газовоздушной смеси, молодой человек в больнице с ожогами. Подробности сообщает МЧС.


Фото: МЧС Минска

О происшествии спасателям сегодня, в 10.44, сообщил старший врач оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи. На стройплощадке напротив здания по проспекту Независимости, 27а (это «БК Капитал») травмировался рабочий. На место выехали сотрудники МЧС.

Предварительно установлено, что на территории строительства многофункционального комплекса произошла вспышка газовоздушной смеси кислородного баллона объемом 10 литров.

В результате вспышки пострадал 24-летний монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта. Пострадавший рассказал, что он перекачивал кислород из одного баллона в другой — в результате произошла вспышка. Парня госпитализировала бригада скорой помощи с предварительным диагнозом: «термические ожоги грудной клетки, передней брюшной стенки, промежности 2-й степени (S=18%).

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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На стройплощадке комплекса «БК Капитал», что на Октябрьской площади, в пятницу утром пострадал рабочий. Произошла вспышка газовоздушной смеси, молодой человек в...
 
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