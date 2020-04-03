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Простое средство убрать разводы и вернуть блеск поверхностям из «нержавейки»

03.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Простое средство убрать разводы и вернуть блеск поверхностям из «нержавейки»

Поверхности из нержавейки с течением времени пачкаются и покрываются раздражающими разводами. Справиться с описанной проблемой можно при помощи специальных средств. Проблема заключается лишь в том, что приобретение таковых обязательно влетит в копеечку. Учитывая данную тонкость, можно пойти другим путем и задействовать «народные» советы.

Для того, чтобы почистить до идеального блеска поверхности из «нержавейки» следует приготовить несколько вещей. Во-первых, понадобится ткань из микрофибры, средство для мытья посуды и теплая вода. Во-вторых, понадобится любое детское масло. Самый простой пример подобного состава – «Johnson’s Baby». Когда все материалы подготовлены, можно браться непосредственно за очистку поверхностей.

Первым делом берем воду и моющее средство. Последнее наливаем в чайную ложку и выливаем в емкость объемом 1 литр, куда предварительно переливаем воду. Далее вооружаемся салфеткой из микрофибры, окунаем ее в приготовленный раствор, хорошенько выжимаем. Влажной тряпочкой медленно и основательно нужно пройтись по всей поверхности, нуждающейся в очистке.

Второй шаг заключается в том, что необходимо прополоскать поверхность из нержавеющей стали горячей водой и еще раз протереть уже сухой тряпкой. Когда это будет сделано, можно переходить к следующему шагу, а именно осуществить протирание минеральным маслом. Добавляем «Johnson’s Baby» на салфетку и трем до тех самых пор, пока не обработаем всю поверхность.

Источник: novate.ru

 
 
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Поверхности из нержавейки с течением времени пачкаются и покрываются раздражающими разводами. Справиться с описанной проблемой можно при помощи специальных...
 
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