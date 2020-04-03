﻿ Скрадки, манки и чучела обязательны к применению во время весенней охоты на гусей и уток. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Скрадки, манки и чучела обязательны к применению во время весенней охоты на гусей и уток

03.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Скрадки, манки и чучела обязательны к применению во время весенней охоты на гусей и уток
Уже стартовал сезон охоты на гусей и селезней уток. Правила добычи пернатых весной жестко регламентированы. Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, на практике не все охотники знают, что кроме ружья и путевки нужно обязательно иметь при себе и другие предметы охотничьего снаряжения – чучела либо подсадных птиц, манки и маскировку.

– Отсутствие этого снаряжения при осуществлении охоты расценивается как запрещенный способ добычи дичи, – отметили в госинспекции.

Троих «неинформированных» охотников, которые, по всей видимости, даже не заглядывали в правила, задержали госинспекторы в первые дни сезона. Необходимая экипировка у них отсутствовала. Кроме того, один из них охотился в промежутке с 12 до 18 часов дня, в том время, когда данный вид охоты запрещен. Нарушителям грозит, как минимум, штраф, а то и лишение права на охоту.

В госинспекции напомнили, что сроки, способы и орудия охоты, которые определены для добычи каждого вида охотничьих животных, детально прописаны в приложении 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты.

– Эти правила носят не рекомендательный, а обязательный характер и имеют логичные объяснения, – подчеркнули в госинспекции и добавили, что в весеннем сезоне охоты на пернатых для подманивания дичи охотник должен воспользоваться либо подсадными птицами (гусь или утка), либо их чучелами (профилями) и манком, – подчеркнули госинспекторы.

Подманивание необходимо, чтобы иметь возможность отличить разрешенную к добыче дичь от запретной. Кроме того, охота должна производиться только из засады и при условии маскировки.

– Это может быть скрадок или маскировочный костюм. Не иметь ни того, ни другого – нарушение! – подытожили специалисты Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Уже стартовал сезон охоты на гусей и селезней уток. Правила добычи пернатых весной жестко регламентированы. Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинской...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Пользоваться доставкой». Минздрав установил правила поведения в самоизоляции прибывших из-за границы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика