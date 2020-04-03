Скрадки, манки и чучела обязательны к применению во время весенней охоты на гусей и уток

Источник материала: Полесская правда



Уже стартовал сезон охоты на гусей и селезней уток. Правила добычи пернатых весной жестко регламентированы. Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, на практике не все охотники знают, что кроме ружья и путевки нужно обязательно иметь при себе и другие предметы охотничьего снаряжения – чучела либо подсадных птиц, манки и маскировку.

– Отсутствие этого снаряжения при осуществлении охоты расценивается как запрещенный способ добычи дичи, – отметили в госинспекции.

Троих «неинформированных» охотников, которые, по всей видимости, даже не заглядывали в правила, задержали госинспекторы в первые дни сезона. Необходимая экипировка у них отсутствовала. Кроме того, один из них охотился в промежутке с 12 до 18 часов дня, в том время, когда данный вид охоты запрещен. Нарушителям грозит, как минимум, штраф, а то и лишение права на охоту.

В госинспекции напомнили, что сроки, способы и орудия охоты, которые определены для добычи каждого вида охотничьих животных, детально прописаны в приложении 2 к Правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты.

– Эти правила носят не рекомендательный, а обязательный характер и имеют логичные объяснения, – подчеркнули в госинспекции и добавили, что в весеннем сезоне охоты на пернатых для подманивания дичи охотник должен воспользоваться либо подсадными птицами (гусь или утка), либо их чучелами (профилями) и манком, – подчеркнули госинспекторы.

Подманивание необходимо, чтобы иметь возможность отличить разрешенную к добыче дичь от запретной. Кроме того, охота должна производиться только из засады и при условии маскировки.

– Это может быть скрадок или маскировочный костюм. Не иметь ни того, ни другого – нарушение! – подытожили специалисты Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.