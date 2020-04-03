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Скрадки, манки и чучела обязательны к применению во время весенней охоты на гусей и уток
03.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Троих «неинформированных» охотников, которые, по всей видимости, даже не заглядывали в правила, задержали госинспекторы в первые дни сезона. Необходимая экипировка у них отсутствовала. Кроме того, один из них охотился в промежутке с 12 до 18 часов дня, в том время, когда данный вид охоты запрещен. Нарушителям грозит, как минимум, штраф, а то и лишение права на охоту.
В госинспекции напомнили, что сроки, способы и орудия охоты, которые определены для добычи каждого вида охотничьих животных, детально прописаны в
Подманивание необходимо, чтобы иметь возможность отличить разрешенную к добыче дичь от запретной. Кроме того, охота должна производиться только из засады и при условии маскировки.
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