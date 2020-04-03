«Пользоваться доставкой». Минздрав установил правила поведения в самоизоляции прибывших из-за границы

Источник материала: Tut.by

Минздрав Беларуси принял постановление № 24 «О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», сообщает Национальный правовой интернет-портал.



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Документом установлены правила поведения лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, находящихся в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия Беларусь.

В частности, согласно правилам вышеуказанные лица:

не должны покидать места проживания (пребывания), в том числе посещать места работы (учебы), магазины, торговые центры, объекты общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением случаев крайней необходимости;

должны пользоваться услугами интернет-магазинов для приобретения товаров, исключая непосредственный контакт с лицами, доставившими товары;

должны выполнять ряд гигиенических мероприятий (тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд либо использовать антисептик для обработки рук; использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет и др.);

в случае ухудшения состояния здоровья (повышение температуры тела 370С и выше, появление кашля, одышки) должны обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или SMS-сообщением, сообщив при этом о своем пребывании в странах, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и о нахождении в самоизоляции).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.