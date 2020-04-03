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«Пользоваться доставкой». Минздрав установил правила поведения в самоизоляции прибывших из-за границы
03.04.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав Беларуси принял постановление № 24 «О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19»,
Документом установлены правила поведения лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, находящихся в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия Беларусь.
В частности, согласно правилам вышеуказанные лица:
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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«Пользоваться доставкой». Минздрав установил правила поведения в самоизоляции прибывших из-за границы
Документом установлены правила поведения лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, находящихся в самоизоляции в течение 14...
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