Ученица средней школы №1 г.п. Кореличи Вера Шевченко заботится о первоцветах

Источник материала: Полымя

Весна! Не прекрасно ли? Оживает природа, просыпаясь от зимней спячки. Всё вокруг дышит и звенит. Невозможно не радоваться зелёным листочкам, прилетевшим птицам, молодой травке, первому распустившемуся цветочку. Где же можно встретить эти нежные цветы, которые настойчиво пробивают ковёр прошлогодней листвы и тянутся, словно улыбаясь, к солнышку? Они везде: и в парке, и в лесу, и около водоёмов, и на обочине дороги…





Вот на веточках раннецветущих ив появились мягкие «котики». Порадует нас и «апрельская сирень» — невысокий кустарник волчеягодника. Поближе к воде можно увидеть глянцевые жёлтые звёздочки чистяка, неподалеку вдоль дороги рассыпает ярко-жёлтые цветочки мать-и-мачеха, а нежно-жёлтый гусиный лук с заострёнными лепестками выбирает более открытые места. Нежно-фиолетовая красавица печёночница и белоснежная ветреница спешат расцвести, пока лес ещё не оделся в листву. В хорошую погоду, если посчастливится, можно увидеть дружные полянки, усеянные их фиолетовыми и белыми звёздочками.

Подальше от густого скопления деревьев можно заметить красавицу медуницу с розовыми и сиреневыми цветочками. Возле неё уже жужжат первые пчёлы, ведь медуница – один из ранних медоносов. Каждый из этих первоцветов можно встретить на территории Кореличского района. И очень хочется унести с собой хотя бы кусочек весенней красоты и свежести, чтобы украсить свой дом! Это кажется настолько естественным, что большинство из нас не задумывается о последствиях. А задуматься стоит!

Во-первых, первоцветы настолько нежные, что завянут в букете уже через несколько часов, и вы безжалостно выбросите их.

Во-вторых, сорвав один цветок, вы зачастую обрекаете целое растение на гибель до того, как оно успело дать семена. Таким образом, постепенно будет сокращаться число растений, пока они не исчезнут совсем. И, возможно, ваши дети и внуки уже не смогут любоваться первыми весенними цветочками.

В-третьих, вы лишаете насекомых такой необходимой для них ранней весной пищи, ведь многие первоцветы угощают их пыльцой и нектаром.

Безусловно, все первоцветы требуют к себе бережного отношения, иначе они могут оказаться под угрозой исчезновения, как и хохлатка полая, медуница узколистная, прострел раскрытый, равноплодник василистниковый, которые сейчас охраняются государством и занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

Давайте не будем срывать и вытаптывать эти нежные и беззащитные вестники весны! Не покупайте букетики из этих цветов, тогда их не будут собирать из-за наживы!

Давайте будем просто любоваться красотой на месте их произрастания или на фотографиях, которые сделаем на память!

Вера ШЕВЧЕНКО,

ученица 4 «А» класса ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи»