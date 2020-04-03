Грабителя из Полоцка помог задержать проходивший мимо милиционер

Источник материала: Tut.by

19-летний житель Полоцка попытался ограбить магазин, но ему не удалось спокойно уйти — ему помешал проходивший мимо сотрудник правоохранительных органов. Об этом рассказала пресс-служба УВД Витебской области.

Во вторник, 31 марта, молодой житель Полоцка зашел в один из магазинов города. После беглого осмотра он набросился на продавца и стал ее душить, требуя отдать деньги из кассы. Женщина пыталась отбиваться и угрожать «тревожной кнопкой», однако грабителя это не испугало. Тогда она принялась громко звать на помощь, а парень попытаться скрыться. В в этот момент мимо магазина проходил сотрудник городского департамента охраны, который быстро разобрался в ситуации и бросился за грабителем. В процессе погони он вызвал помощь — вскоре к нему присоединились милиционеры из местного РОВД.

После задержания оказалось, что нигде не работающий 19-летний молодой человек уже был ранее судим за кражу. Он рассказал, что пошел на ограбление, потому что ему понадобились деньги на спиртное.