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Ансамбль "Крыжачок" в апреле отмечает 75-летний юбилей
03.04.2020 15:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ апреле старейшему хореографическому коллективу Беларуси исполняется 75 лет. "Утренний дозор на 360" вместе с Настей Рудзкой отправился на репетицию к заслуженному любительскому коллективу Республики Беларусь - ансамблю танца "Крыжачок" Белгосуниверситета.
Мы проведем дозор в Лицее БГУ и побываем на тренировке у заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь "Крыжачок".
Ансамбль танца "Крыжачок" был создан сразу после Великой Отечественной войны, в 1945 году. В 1969 году получил звание "народный", а с 2011 года коллектив носит высочайшее звание "заслуженный".
Участники ансамбля - студенты, выпускники Белгосуниверситета и других вузов Беларуси. Ансамбль является лауреатом многочисленных международных фестивалей.
Репертуар коллектива охватывает почти всю планету: от корейских танцев арабских и других народов мира. При этом белорусские и русские танцы всегда составляют важную часть концертной программы.
Вы только посмотрите на невообразимое количество танцевальных нарядов! Признаться, весит такой костюмчик немало, поэтому нагрузка на танцоров ложится огромная: нужно держать дыхание, осанку, при этом улыбаться и блестяще выполнять танцевальные элементы!
А теперь отправляемся на тренировку к "Крыжачку"! Во время репетиций невозможно не заметить мастерское исполнение элементов. Чтобы выйти на сцену и станцевать, например, вот так, нужно иметь отличную физическую подготовку и держать себя в тонусе.
Ансамбль традиционно выступает под живую музыку. Говорят, народные танцы - это круговорот судеб и душ людей. "Крыжачок" - возможность раскрыть себя в этом круговороте.
От всей души поздравляем заслуженный любительский коллектив Республики Беларуси ансамбль "Крыжачок" с 75-летним юбилеем. Желаем процветания и вдохновения!
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Ансамбль танца "Крыжачок" был создан сразу после Великой Отечественной войны, в 1945 году. В 1969 году получил звание "народный", а с 2011 года коллектив носит высочайшее...
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