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Белорусские музыканты поддержат медиков во время 8-часового онлайн-марафона (+видео)

03.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Продюсерский центр «Спамаш» совместно с музыкальной платформой Gigagig.tv проводит благотворительный 8-часовой онлайн-марафон выступлений самых популярных белорусских групп и исполнителей в формате живой звук, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора «Спамаш» Екатерина Близнец.

Белорусские музыканты поддержат медиков во время 8-часового онлайн-марафона (+видео)

Прямая трансляция непрерывных выступлений и онлайн-общения в чате с артистами и интересными гостями стартовала сегодня в 12.00 из студии звукозаписи продюсерского центра «Спамаш». Это самая современная студия, которая уже зарекомендовала себя для проведения онлайн-концертов.

«Наша главная задача — обратить внимание и поддержать тех людей, которые сейчас находятся на передовой — это наши медицинские работники. Артисты отозвались с большим удовольствием. Открыло марафон выступление государственного ансамбля «Песняры». В большом концертном марафоне также примут участие группы The Stokes, «Дядя Ваня», DaVinci, Monolovе, «Лас Вегас», Litesound, солисты продюсерского центра «Спамаш» Иван Здонюк и Ксения Галецкая, Ольга Рыжикова и Тео, популярный белорусский блогер Влад Кобяков, Наталья Тамело, Юрий Селезнев, ZENA, Анна Шалютина & YOGURT BAND, Ян Ярош, Олег Пауля, Анжелика Пушнова, Alen Hit», — рассказала Екатерина Близнец.

Прямой эфир доступен на платформе Gigagig.tv, а также на канале продюсерского центра «Спамаш» в YouTube TheSpamash, на страницах: Инстаграм @spamash.by и Фейсбук @Spamash. Все средства, собранные во время проведения онлайн-марафона, будут направлены на благотворительный расчетный счет 3-й Городской клинической больницы им. Е.В.Клумова города Минска для приобретения необходимого оборудования, средств защиты и лекарств в борьбе с COVID-19.

Информационный партнер марафона — Белорусское телеграфное агентство.

Источник: БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Продюсерский центр «Спамаш» совместно с музыкальной платформой Gigagig.tv проводит благотворительный 8-часовой онлайн-марафон выступлений самых популярных...
 
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