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Минздрав установил правила поведения в самоизоляции прибывших из-за границы людей

03.04.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В частности, им нельзя 14 дней посещать места работы, учебы, магазины, объекты общепита, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей, за исключением случаев крайней необходимости. Если состояние здоровья ухудшается, следует обратиться в скорую помощь по телефону или SMS-сообщением.
 
 
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В частности, им нельзя 14 дней посещать места работы, учебы, магазины, объекты общепита, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места...
 
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