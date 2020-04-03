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Бесплатные обеды сегодня привезли персоналу минской больницы номер 4

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Красный Крест совместно с одной из столичных служб кейтеринга запускает акцию "Медобед" Бесплатные обеды сегодня привезли персоналу минской больницы номер 4 Белорусское общество Красного Креста совместно с одной из столичных служб кейтеринга...

Белорусское общество Красного Креста совместно с одной из столичных служб кейтеринга запускает акцию «Медобед»: раз в неделю в течение месяца они будут доставлять домашние обеды в четверку. Сегодня сюда привезли 110 порций. В каждом вкусном комплекте - суп, горячее, салат и даже компот.Персонал, отвечающий за бесконтактную доставку, будет приезжать в масках, перчатках и с антисептиками. А кухня и машина обязательно пройдут дезинфекцию.