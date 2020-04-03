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Красный Крест совместно с одной из столичных служб кейтеринга запускает акцию "Медобед"

03.04.2020 16:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бесплатные обеды сегодня привезли персоналу минской больницы номер 4

Белорусское общество Красного Креста совместно с одной из столичных служб кейтеринга запускает акцию «Медобед»: раз в неделю в течение месяца они будут доставлять домашние обеды в четверку. Сегодня сюда привезли 110 порций. В каждом вкусном комплекте - суп, горячее, салат и даже компот. 
Персонал, отвечающий за бесконтактную доставку, будет приезжать в масках, перчатках и с антисептиками. А кухня и машина обязательно пройдут дезинфекцию.


 
 
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Бесплатные обеды сегодня привезли персоналу минской больницы номер 4 Белорусское общество Красного Креста совместно с одной из столичных служб кейтеринга...
 
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