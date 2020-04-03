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В поддержку медработников в режиме онлайн белорусские артисты дают благотворительный концерт
03.04.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ поддержку медработников в эти минуты в режиме онлайн белорусские артисты дают масштабный благотворительный концерт. Вокальный марафон стартовал в полдень на платформе YouTube. Певцы, медийные лица и врачи собираются в одной из крупнейших студий звукозаписи Минска. И сейчас мы готовы показать вам то, что происходит за рамками виртуальной площадки.
На прямой связи со студией - наш корреспондент Лидия Заблоцкая. Добрый день. Кто принял в эти минуты вокальную эстафету и какова главная цель марафона (прямое включение).
Весь сегодняшний концерт - это акция солидарности с нашими медиками. Ведь приятна в том числе и такая теплая человеческая поддержка даже на рабочих местах. Здесь более 20 артистов собрали свои лучшие песни, которые популярны, звучат по радио, и приехали сюда, на звукозаписывающую студию продюсерского центра "Спамаш".
Фактически это вокальный марафон, квартирник в живом звуке. Акцию решили поддержать "Песняры", лауреаты "Славянского базара", финалисты нацотбора на "Евровидение". Между песнями ведущие беседуют с гостями, приглашены и врачи.
К слову, марафон длится уже четвертый час. Он идет в онлайн-режиме.
Для того, чтобы посмотреть концерт, в поисковике нужно набрать "Марафон в поддержку медиков". Стрим идет на YouTube-канале “Спамаша”. Там же комментарии и обсуждения, можно оставить слова благодарности и поддержки медработникам. А пока покажем комментарии ведущих и артистов, которые приехали сюда, на марафон.
И что немаловажно, для поддержки медиков старейшего медучреждения столицы 3 городской клинической больницы открыт благотворительный счет. Для ее персонала идет сбор средств на необходимые средства защиты. Проект проходит под #беларусьбезковид и продлится до 8 вечера. Поэтому смело можете подключаться к трансляции.
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В поддержку медработников в эти минуты в режиме онлайн белорусские артисты дают масштабный благотворительный концерт. Вокальный марафон стартовал в полдень на...
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