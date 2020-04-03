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Транзитом и только группами под конвоем. Литва ужесточила проезд по территории для белорусов

03.04.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 3 апреля Литва внесла изменения в порядок пересечения границы. Госпогранкомитет Беларуси поясняет, что меняется.


Фото: пресс-служба Госпогранкомитета
  • Запрещен въезд легковых автомобилей через литовские пункты пропуска на белорусской границе.
  • Те, кто возвращается домой, могут транзитом ехать через Литву, но только группами в сопровождении правоохранителей и без остановок.
  • В белорусских пунктах пропуска на литовском направлении ограничений по выезду граждан Литвы нет. Белорусская сторона готова оказать содействие иностранцам в возвращении к месту их постоянного проживания.

По связанным с выездом граждан стран ЕС в Литву вопросам Госпогранкомитет рекомендует обращаться в посольства и консульские учреждения соответствующих государств.

Белорусы могут въезжать в страну без ограничений. Для организации трансфера до границы при возвращении домой из-за рубежа ГПК рекомендует обращаться в посольства или консульства Беларуси.

Напомним, Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. 25 марта карантин в стране и все ограничительные меры продлили до 13 апреля. После закрытия границы Литва организовала транзитный коридор для иностранцев.

 
 
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С 3 апреля Литва внесла изменения в порядок пересечения границы. Госпогранкомитет Беларуси поясняет, что меняется.
 
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