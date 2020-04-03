Транзитом и только группами под конвоем. Литва ужесточила проезд по территории для белорусов

Источник материала: Tut.by

С 3 апреля Литва внесла изменения в порядок пересечения границы. Госпогранкомитет Беларуси поясняет , что меняется.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Запрещен въезд легковых автомобилей через литовские пункты пропуска на белорусской границе.

легковых автомобилей через литовские пункты пропуска на белорусской границе. Те, кто возвращается домой, могут транзитом ехать через Литву, но только группами в сопровождении правоохранителей и без остановок.

В белорусских пунктах пропуска на литовском направлении ограничений по выезду граждан Литвы нет. Белорусская сторона готова оказать содействие иностранцам в возвращении к месту их постоянного проживания.

По связанным с выездом граждан стран ЕС в Литву вопросам Госпогранкомитет рекомендует обращаться в посольства и консульские учреждения соответствующих государств.

Белорусы могут въезжать в страну без ограничений. Для организации трансфера до границы при возвращении домой из-за рубежа ГПК рекомендует обращаться в посольства или консульства Беларуси.

Напомним, Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. 25 марта карантин в стране и все ограничительные меры продлили до 13 апреля. После закрытия границы Литва организовала транзитный коридор для иностранцев.