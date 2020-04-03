|
Транзитом и только группами под конвоем. Литва ужесточила проезд по территории для белорусов
03.04.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 3 апреля Литва внесла изменения в порядок пересечения границы. Госпогранкомитет Беларуси
По связанным с выездом граждан стран ЕС в Литву вопросам Госпогранкомитет рекомендует обращаться в посольства и консульские учреждения соответствующих государств.
Белорусы могут въезжать в страну без ограничений. Для организации трансфера до границы при возвращении домой из-за рубежа ГПК рекомендует обращаться в посольства или консульства Беларуси.
Напомним, Литва запретила въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. 25 марта карантин в стране и все ограничительные меры
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 3 апреля Литва внесла изменения в порядок пересечения границы. Госпогранкомитет Беларуси поясняет, что меняется.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)