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Где и как в Беларуси производят на экспорт пожарную аварийно-спасательную технику

03.04.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спецтехника на экспорт для безопасности! Партия пожарных аварийно-спасательных машин, созданных нашими специалистами, отправились в Казахстан. На очереди и контракт с Монголией. Само производство в Борисове  наукоемкое, здесь работают и конструкторы. Специальные шасси при этом используются МАЗ, КамАЗ и "Ивеко". О том, как не только изобрести, создать, но и выгодно продать  - Алексей Кондратенко.  

24 авто - на выезд! Колонна пожарных машин выехала на дорогу протяженностью три тысячи 900 километров. Заказ для города на юге Казахстана - Шымкента - первый в череде нынешних экспортных контрактов машиностроительного предприятия из Борисова. Далее по курсу - Монголия. 

Борисовское предприятие, в котором есть и свой штат инженеров и конструкторов, создает также штабные машины, мобильные пункты управления. Одно из ноу-хау, на которое уже есть спрос спасателей в разных городах - автолестница.  

Все специальное оборудование изготавливается под заказ на базе различных шасси. В основном Минского автозавода. 

Все оборудование на этой машине сделано из металла. На первый взгляд, надежный и прочный материал. Но для спецтехники - это уже вчерашний день. Сегодняшний - это армированный пластик. Поэтому эта машина - последняя в своем роде. 

Вообще для любого машиностроителя важно не только придумать и создать, но и продать! Не секрет - далеко не все покупатели, будь то организации или целые города, готовы платить по контракту сразу целиком всю сумму. В этих случаях финансово-кредитный инструмент предлагает Банк развития Беларуси. 

В планах же самого предприятия модернизировать некоторые цеха, а также увеличить свои производственные мощности. Это позволит выпускать под заказ не менее 250 машин в год.
 
 
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Спецтехника на экспорт для безопасности! Партия пожарных аварийно-спасательных машин, созданных нашими специалистами, отправились в Казахстан. На очереди и...
 
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Голас Сененшчыны
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