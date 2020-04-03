Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду прогнозируется на завтра При этом будет тепло - воздух прогреется до плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 3. Местами пройдут кратковременные дожди и мокрый снег....

При этом будет тепло - воздух прогреется до плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 3. Местами пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. В воскресенье будет без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный. На следующей неделе значительно потеплеет. Погода возьмет курс на весну.