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Сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду прогнозируется на завтра
03.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПри этом будет тепло - воздух прогреется до плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 3. Местами пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. В воскресенье будет без осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный. На следующей неделе значительно потеплеет. Погода возьмет курс на весну.
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При этом будет тепло - воздух прогреется до плюс 13 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 3. Местами пройдут кратковременные дожди и мокрый снег....
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