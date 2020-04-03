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Съедобные букеты создают столичные кондитеры

03.04.2020 18:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вкусные букеты - тренд сезона в Минске. Например, чтобы по-настоящему удивить подарком на абсолютно любой праздник, у столичных кондитеров-виртуозов сегодня можно заказать букет не только из фруктов и  конфет, но и из клубники в шоколаде! Из ягод в глазури  собирают не только букеты, но и подарочные наборы, боксы и делают скульптуры.
Для оригинальных букетов подходят только определенные виды клубники и шоколада. По словам мастеров, на приготовление одного съедобного арт-объекта иногда нужно несколько дней.

 
Теги: Минск
 
 
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Вкусные букеты - тренд сезона в Минске. Например, чтобы по-настоящему удивить подарком на абсолютно любой праздник, у столичных кондитеров-виртуозов сегодня можно...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
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Полымя
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