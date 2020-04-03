|
Съедобные букеты создают столичные кондитеры
03.04.2020 18:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВкусные букеты - тренд сезона в Минске. Например, чтобы по-настоящему удивить подарком на абсолютно любой праздник, у столичных кондитеров-виртуозов сегодня можно заказать букет не только из фруктов и конфет, но и из клубники в шоколаде! Из ягод в глазури собирают не только букеты, но и подарочные наборы, боксы и делают скульптуры.
Для оригинальных букетов подходят только определенные виды клубники и шоколада. По словам мастеров, на приготовление одного съедобного арт-объекта иногда нужно несколько дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вкусные букеты - тренд сезона в Минске. Например, чтобы по-настоящему удивить подарком на абсолютно любой праздник, у столичных кондитеров-виртуозов сегодня можно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)