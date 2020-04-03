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Традиционные народные промыслы, но в современной интерпретации развивают в Логойске
03.04.2020 18:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ районном доме ремесел насчитывают более двух сотен местных мастеров. Например, Наталья Марцинкевич занимается этнической вышивкой. А Винета Набздорова создает вязанные крючком игрушки. С умелицами познакомилась Елена Витко (видео).
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В районном доме ремесел насчитывают более двух сотен местных мастеров. Например, Наталья Марцинкевич занимается этнической вышивкой. А Винета Набздорова создает...
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