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Традиционные народные промыслы, но в современной интерпретации развивают в Логойске

03.04.2020 18:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В районном доме ремесел насчитывают более двух сотен местных мастеров. Например, Наталья Марцинкевич занимается этнической вышивкой. А Винета Набздорова создает вязанные крючком игрушки. С  умелицами познакомилась Елена Витко (видео).
 
 
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В районном доме ремесел насчитывают более двух сотен местных мастеров. Например, Наталья Марцинкевич занимается этнической вышивкой. А Винета Набздорова создает...
 
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