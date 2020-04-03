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Планы на выходные: виртуальная экскурсия по ламповому Гродно и онлайн-прогулка по современному

03.04.2020 19:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно не проводят массовые мероприятия, отменены концерты и закрыты ночные клубы. Да и вообще, конечно, лучше оставаться дома. Так безопаснее. Но ведь можно, не выходя на улицу, «прогуляться» по городу. Так, в субботу пройдет онлайн-экскурсия по Гродно от одной из турфирм, а TUT.BY предлагает свой вояж по городу, которого уже нет. Смотрите, «гуляйте», ностальгируйте и вспоминайте!


В 1988 году в издательстве «Беларусь» вышел фотоальбом «Гродно». На снимках — повседневная жизнь города: центральные улицы, новые микрорайоны, кафе и бары, заводы и фабрики, ребятня на детских площадках, молодые семьи в парках и скверах, много деревьев и очень мало машин. Фотографии сделал известный белорусский фотограф и литератор Георгий Лихтарович.


В предисловии написано: «Удивительно гармоничен сегодняшний облик города. Ведутся поиски способов сохранения архитектурного ансамбля старой его части, реконструируются памятники, придающие городу особый колорит и притягательность. Приятно бродить по старым улицам с небольшими зелеными двориками, каждый — словно музейный экспонат. Посмотрите, как тонко сочетаются контуры монастыря бернардинцев с силуэтом нового здания театра, возведенного по последнему слову строительного искусства. В гармоническом содружестве соседствует в городе мудрая древность с приветливой, распахнутой современностью».


С того времени Гродно, конечно, изменился, но многие гродненцы помнят его именно таким — с кафетерием на улице Ленина, где были молочные коктейли и много разных пирожных, или детским кафе «Красная шапочка» на БЛК с аквариумами и мороженым в разноцветных вазочках. Или вот «Детский мир» на улице Советской. А самолет? Вы помните самолет в городском парке, где показывали мультики?


А может быть, вы узнаете себя или своих родных и друзей на этих фотографиях? Напишите тогда нам — kamiahina.olga@tutby.com.


Кстати, в субботу, 4 апреля, в Гродно турфирма «Дон Кихот» проводит онлайн-экскурсию по городу: экскурсовод расскажет историю областного центра, а еще проведет виртуальную прогулку по старинным улочкам и расскажет о секретных местах Гродно. Есть прекрасная возможность сравнить современный город с тем, которым он был почти 40 лет назад.


Прямой эфир будет доступен в аккаунте турфирмы @donkihot.grodno в 11.28. Онлайн-экскурсия пройдет в рамках движения #карантинтревел в Instagram. Кстати, по хештегу можно найти и другие экскурсии, которые проводят экскурсоводы в онлайн-режиме в других городах мира.















Бонус


Фото: unsplash.com

AFISHA.TUT.BY расспросила коллег, что они смотрят на YouTube и на что реально стоит подписаться. В подборке советов от редакции — полезные каналы, шоу на «разгрузить» мозги и каналы, о которых вы точно даже не слышали. В общем, присоединяетесь!

Хороших выходных — и оставайтесь дома!

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно не проводят массовые мероприятия, отменены концерты и закрыты ночные клубы.
 
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