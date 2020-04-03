Минздрав установил правила самоизоляции людей, прибывших из-за границы

Источник материала: Единство

Новые правила регламентирует постановление профильного ведомства №24 «О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19» от 31 марта 2020 года.

Согласно документу, прибывшие обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь. Они не должны покидать места проживания, ходить на работу или в учреждения образования, посещать магазины, торговые центры, рестораны, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей – «за исключением случаев крайней необходимости».

Кроме того, прибывшие из-за границы белорусы должны пользоваться услугами интернет-магазинов для приобретения товаров, «исключая непосредственный контакт с лицами, доставившими товары».

«Должны выполнять ряд гигиенических мероприятий: тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд либо использовать антисептик для обработки рук, использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет и другое», – уточняется в постановлении.

При ухудшения состояния здоровья (речь идет о повышении температуры тела до 37°C и выше, а также о появлении кашля и одышки) должны обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону, сообщив при этом о своем пребывании за рубежом.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.