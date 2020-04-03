ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минздрав установил правила самоизоляции людей, прибывших из-за границы

03.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Новые правила регламентирует постановление профильного ведомства №24 «О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19» от 31 марта 2020 года.

Согласно документу, прибывшие обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь. Они не должны покидать места проживания, ходить на работу или в учреждения образования, посещать магазины, торговые центры, рестораны, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей  – «за исключением случаев крайней необходимости».

Кроме того, прибывшие из-за границы белорусы должны пользоваться услугами интернет-магазинов для приобретения товаров, «исключая непосредственный контакт с лицами, доставившими товары».

«Должны выполнять ряд гигиенических мероприятий: тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд либо использовать антисептик для обработки рук, использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет и другое», – уточняется в постановлении.

При ухудшения состояния здоровья (речь идет о повышении температуры тела до 37°C и выше, а также о появлении кашля и одышки) должны обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону, сообщив при этом о своем пребывании за рубежом.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Источник: https://sputnik.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правила поведения в самоизоляции людей, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, установлены министерством здравоохранения Беларуси....
 
Новости дня
Новости общества
 
Главного маркетолога «Могилевлифтмаша» подозревают в халатности на 1,31 млн рублей. Долг уже вернули
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика